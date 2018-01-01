Исцеление чтением или лечение книгами

Термин «библиотерапия» появился в начале XX века в США, когда американские учёные разработали методы врачевания книгами.

В нынешнее время лечение книгами активно применяют психологи и психотерапевты. Сюжеты произведений, сказанные героями фразы, высказывания, иной раз созвучны конкретной ситуации, в которой оказался человек, и могут подсказать конкретные решения.

Библиотерапия эффективна потому, что позволяет читателям идентифицировать себя с героем и понять, что они – не единственные люди с подобной проблемой. По мере того, как герой решает эту проблему, читатель эмоционально включается в процесс и, в конце концов, обретает понимание своей собственной ситуации.

При этом чем более похожа ситуация, описанная в книге, и герой на обстоятельства и характер пациента, тем лучше. Кроме того, терапевтический эффект достигается за счет формирования у пациента-читателя активной самостоятельной жизненной позиции, которая помогает справляться с проблемами в будущем. Иными словами, читатель учится быть психотерапевтом для самого себя.