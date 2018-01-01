Главная | Стр. 6 | История и память
74 года назад в ночь с 13 на 14 января Мозырщина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. К этой особой памятной дате в городской библиотеке микрорайона «Железнодорожный» прошел час исторической хроники «Освобождение Мозыря: история и память».
Началось мероприятие с просмотра клипа о ВОВ «Я не видел войны». Затем библиотекарь рассказала ребятам каким был город Мозырь до войны и что с ним стало после двух с половиной лет гитлеровской оккупации. В боях за освобождение Мозыря совершил бессмертный подвиг командир эскадрильи 233-го истребительного авиационного полка Захаров Константин Фёдорович, который 13 января 1944 года в районе города Мозыря направил свой подожжённый вражеским снарядом самолёт в центр скопления фашистских войск.Посмертно ему было присвоено звание «Герой Советского Союза», а в 1978 году в честь героических подвигов лётчиков по улице Интернациональная на Поклонной горе был установлен памятник-самолёт Миг-17. Также для ребят демонстрировался видеоролик «Калинковичско-Мозырска операция». В конце мероприятия ребята подошли к библиотечному плакату «Живешь. И помнишь!» и из уважительного отношения к людям на фотографиях подарили им свои маленькие звёздочки, символизирующие салют победы.
9 января |
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